Am Donnerstag wird Schlagerstar Heino 80 Jahre alt – und schon jetzt schwelgt er in Erinnerung an seine Jugend und Schulzeit. In der Grundschule „Stoffeler Straße“ in Düsseldorf scheint der Musiker kein Musterschüler gewesen zu sein, wie er der „Bild“ erzählt: „Die Schule war für uns eher ein notwendiges Übel“. In seinem ersten Aufsatz habe er 16 Rechtschreibfehler gemacht.

Heino ist sogar aus dem Schulchor geflogen

Doch nicht nur Deutsch schien Heino zu schaffen zu machen. Auch in Musik fiel der Schlagerstar vollkommen durch, doch Heino schiebt es auf den Lehrer: „Ich hatte eine 5 in Musik – weil der Lehrer mich gehasst hat. Einmal schlug er seine Stimmgabel an und sang den Ton nach. Aber völlig falsch! Dann sollte ich den Ton nachsingen. Ich frage den Lehre: ,Welchen Ton soll ich nachsingen? Ihren Ton oder den von der Stimmgabel?!’ Da wurde der Lehrer puterrot vor Wut.“

Auch im Schulchor konnte sich der Schlagerstar nicht halten, weil der Lehrer behauptet hätte, dass Heino nicht singen könnte. „Das hat mich natürlich geärgert. Denn Musik war ja das Einzige, was mich wirklich interessiert hat.“ Und auf dem Weg zur Schule hat der kleine Heinz Georg Kramm, so der bürgerliche Name, jeden Tag gesungen – da konnte ja auch kein Lehrer zuhören.

Von RND/goe