Auf dieser Münze darf Helmut Schmidt rauchen

Berlin. Auf der 2-Euro-Münze fehlt sie, die charakteristische Menthol-Zigarette zwischen den Altkanzler-Fingern. 30 Millionen Mal findet ein – ungewohnt – rauchfreier Helmut Schmidt seinen Weg in die Portemonnaies der Europäer. Anderswo in der Welt genießt der Kampf gegen den Rauchgenuss, sagen wir mal, nicht ganz die Priorität wie in Mitteleuropa. In Somalia zum Beispiel wären die Menschen schon froh, wenn die vorherrschenden Gesundheitsgefahren Bürgerkrieg und Hungersnöte von den wechselnden Machthabern entschiedener bekämpft würden.

Auf 2-Euro-Münze zum 100. Geburtstag fehlte die Zigarette

Aus Somalia kommt nun eine 20-Schilling-Gedenkmünze zum 100. Geburtstag mit einem rauchenden Helmut Schmidt. Die Handhaltung des Altkanzlers ist ebenso charakteristisch wie bei der Euro-Münze, aber zwischen Zeige- und Mittelfinger steckt eine halb gerauchte Zigarette.

Für 59,90 Euro plus Versand ist die Münze im deutschen Internethandel zu bekommen. Der Durchmesser ist mit 11 Millimetern angegeben, oder anders gesagt: Wer einmal kräftig drauf ascht, kann die Münze vollständig bedecken. Der reine Materialwert bei 0,5 Gramm Gold beträgt übrigens ungefähr 17,50 Euro. Die Münze gelte in Somalia als offizielles Zahlungsmittel, teilt der Anbieter mit.

Da fehlt doch was: Die frisch geprägte 2-Euro-Münze mit dem Konterfei des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt – ganz untypisch ohne Zigarette. Quelle: dpa

Wer das ernst nimmt und sich mit einem Mini-Helmut-Schmidt nach Mogadischu traut, kann für die aufgedruckten 20 Schilling nach aktuellem Wechselkurs für volle 2 Euro-Cent einkaufen. Zur Verpflegungs- und sonstigen Sicherheit wäre es deutlich besser, zusammen mit dem Heldenkanzler noch einige gut bestückte Dollarbündel mitzuführen.

Mit Somalia hat die Münze de facto nur sehr wenig zu tun. Sie wird vermutlich in Deutschland geprägt, unter Lizenz der offiziellen Münze von Somalia. Ähnlich werden seit Jahren Silber- und Goldmünzen der Serie „Afrikanisches Tierleben“ vertrieben. Statt Elefanten also nun Helmut Schmidt.

Interessant für Sammler: Der rauchende Helmut Schmidt

Ein Bezugspunkt des Rauchers von Langenhorn zum Horn von Afrika aber findet sich immerhin: Im Werbeprospekt wird die 1977 entführte Lufthansa-Maschine „Landshut“ gezeigt, die auf Befehl in Mogadischu von der GSG 9 gestürmt wurde.

Sammler erinnert der Gold-Schmidt aus Mogadischu eher an die lange Geschichte mehr oder weniger wertvoller, aber immer sehr farbenfroher Briefmarken aus kleinsten Übersee-Inselstaaten. Dort wusste man nie, wie hoch die Auflage genau war. Das kann der Münzhändler auch beim Gold-Schmidt nicht mitteilen. Aber ein rauchender Altkanzler in Gold hat zumindest historischen Wert.

Von RND/Jan Sternberg