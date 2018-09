Keitum

Modedesigner und „Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer (53) hat auf Sylt seinen langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters (63) geheiratet. Die beiden gaben sich am Samstag in Keitum in der Kirche St. Severin das Ja-Wort. Unter den Hochzeitsgästen waren unter anderem die Moderatorinnen Sylvie Meis, Katja Burkard und Frauke Ludowig sowie die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth. Vor der Kirche versammelten sich mittags Hunderte Fans des Modeschöpfers.

Viele Fans versammelten sich vor der Kirche in Keitum Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Abends sollte im Kult-Lokal „Sansibar“ weiter gefeiert werden, wie der Designer der „Gala“ im Juli sagte. „Es gibt Steinbutt auf Champagnerkraut, Rote-Beete-Carpaccio und im Anschluss dann den ganz großen Dessertwahnsinn.“

Kretschmer und Mutters sind bereits seit mehr als 30 Jahren zusammen und leben seit 2012 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. „Frank ist das Beste, was mir bisher im Leben passiert ist und je passieren wird“, schrieb der 53-jährige „Shopping Queen“-Moderator auf seiner Homepage. „Und weil die Liebe das Größte ist, egal wo man herkommt oder was man macht, wollen wir mit unserer Heirat auch ein Zeichen setzen im Sinne der Ehe für alle.“

Von RND/dpa