Nach Schüssen auf der Bundesstraße 3 bei Ramlingen-Ehlershausen in Niedersachsen ermittelt die Polizei. Offenbar wurde aus einem Auto gefeuert, das am Samstagnachmittag Teil eines Hochzeitskorsos war.

Zeugen alarmierten die Polizei in Burgdorf, weil der Korso mit rund 20 Fahrzeugen immer wieder abbremste und so den Verkehr teilweise zum Erliegen brachte. „Das Phänomen kennen wir von anderen Fahrten dieser Art“, sagte ein Sprecher. Besonders brisant ist der Fall, weil andere Autofahrer außerdem berichteten, dass Insassen eines Polo in die Luft geschossen haben sollen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Polizei wurden aber keine anderen Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet.

Die Polizei stoppte den aus neun Autos bestehenden Hochzeitskorso am Weidetorkreisel in Hannover und kontrollierte die Insassen. Es laufen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller/RND