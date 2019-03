Utrecht

In der niederländischen Stadt Utrecht sind laut Polizei mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden. Laut öffentlich-rechtlichem Rundfunk NOS soll auch mindestens ein Mensch getötet worden sein, eine offizielle Bestätigung von der Polizei gab es zunächst nicht. Fotos bei Twitter zeigen einen mit einem Tuch abgedeckten Körper. Für die Region wurde die höchste Terrorwarnstufe 5 ausgerufen, zum ersten Mal überhaupt in den Niederlanden. Der Vorfall „weise alle Merkmale eines Terroranschlags“ auf, hieß es von der zuständigen Behörde.

Der NOS berichtet, alle Moscheen in Utrecht seien evakuiert worden. Kinder in Schulen in der Nachbarschaft müssen auch im Haus bleiben. Auch die Universität Utrecht hat alle Gebäude im Zusammenhang mit der Schießerei geschlossen. Niemand dürfe die Gebäude betreten oder verlassen. Züge fahren auch nicht mehr in Utrecht Central, berichtet ein Reporter.

Augenzeugin berichtet von Schüssen in Straßenbahn

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. Eine Zeugin der Schießerei sagte der Zeitung NRC, dass ein Mann in der Tram aufgestanden sei und mit einer großen Waffe zu schießen begann. „Ich war hinten in der Straßenbahn. Er schoss herum, schien aber auf die Leute zu zielen, die auf den Bänken saßen – alle gingen weg“, sagt die Frau. „Der Schaffner öffnete die Türen nicht sofort. Zwei Jungen neben mir traten ein Fenster ein und ich flüchtete nach draußen.“

Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden zunächst nicht mitgeteilt. Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt.

Laut niederländischen Medienberichten soll der Täter auf der Flucht sein. Die Polizei fahnde nach einem roten Auto. Die Polizei rief die Öffentlichkeit auf, sich fernzuhalten, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Die Polizei prüft im Zusammenhang mit den Schüssen auch einen möglichen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Dabei werde derzeit auch ein mögliches Terrormotiv nicht ausgeschlossen.

Die für Terrorismusbekämpfung zuständige Behörde NCTV erhöhte die Bedrohungsstufe für die Provinz Utrecht bis Montagabend um 18 Uhr auf 5, die höchste Bedrohungsstufe. Auf dem Twitterkanal des NCTV heißt es: „Täter noch auf der Flucht. Terroristische Motive sind nicht ausgeschlossen. Folgen Sie den Anweisungen der örtlichen Behörden.“

Ministerpräsident Mark Rutte antwortete auf die Frage einer NOS-Reporterin, ob er sich Sorgen mache: „Natürlich. Sehr beunruhigende Nachrichten. Ich gehe zurück ins Büro, um die nächsten Schritte in der Krisenorganisation zu unternehmen.“

Von RND/seb/dpa/AP