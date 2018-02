Hogwarts auf dem Handy

Berlin. Für einige Monate sah es im Sommer 2016 so aus, als sei die Zeit vorbei, in der Menschen geschäftig aneinander vorbeieilten. Jetzt trotteten und trödelten sie. Väter lungerten in öffentlichen Parks herum. Mütter liefen im Zickzack durch Fußgängerzonen. “Pokémon Go“, eine der erfolgreichsten Spielemarken, wurde als Handyspiel verwertet. Mehr als 750 Millionen Mal wurde das Spiel heruntergeladen, über 1,2 Milliarden Dollar hat es eingespielt.

Dabei ist das Spiel vergleichsweise simpel. Spieler bewegen sich mit ihrem Smartphone durch die echte Welt und können an bestimmten Punkten Monster fangen, indem sie einen virtuellen Ball darauf werfen. Die Kreaturen erscheinen auf dem Display, in eine Ansicht der echten Welt montiert. Die eingesammelten Pokémon werden auf dem Handy trainiert, und man kann sie an anderen Orten in der echten Welt auf feindliche Monster hetzen.

Welterfolg mit putzigen Monstern: Quelle: Hersteller

Ein recht einfaches Spiel – aber es wurde zum Riesenerfolg. Es gehe darum, mit anderen zu spielen, sagt Anne Beuttenmüller, Marketingchefin für Europa beim Entwicklerstudio Niantic. Das Handyspiel sei Anlass, rauszugehen und andere Menschen zu treffen. Hunderte, ja sogar Tausende Spieler erleben laut Beuttenmüller gemeinsam Abenteuer.

Wirklichkeit plus X

Die Technik, Computerinhalte über Bilder der echten Umwelt zu legen, nennt man Augmented Reality – die reale Welt wird virtuell verändert. Ein weiteres Spiel in dieser Nische hat Niantic mit “Harry Potter: Wizards Unite“ gerade in der Entwicklung.

Wie andere Spiele mit derselben Grundidee aussehen, zeigt zum Beispiel “Ingress“, ein älteres Handyspiel. Darin schließen sich Spieler einer grünen oder blauen Fraktion an und ziehen mit dem Handy durch die Straßen, um Portale für die eigene Farbe zu erobern. Die Portale hängen an Sehenswürdigkeiten, Museen und Spielplätzen.

Der Start von “Pokémon Go“ hat laut Marketingchefin Anne Beuttenmüller sogar neue Spieler zu “Ingress“ gebracht. Und “Ingress“ bleibt für Niantic ein wichtiges Werkzeug: Hier kann das Studio die eigene Spielformel weiterentwickeln, ohne auf einen Lizenzpartner Rücksicht zu nehmen.

Der Klassiker bekommt ein Quelle: Hersteller

Der Informatiker Robert Haase, langjähriger “Ingress“-Spieler, beobachtet allerdings eine gewisse Nervosität in der Szene. Ausgerechnet vor der Weiterentwicklung “Ingress Prime“ gehe die Angst um. “Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde es den Akku massiv leer fressen“, sagt Haase.

Denn Spieler laufen mit dem Telefon in der Hand durch die Straßen, Bildschirm und GPS-Sensor bleiben aktiv. Da machen Smartphones nach wenigen Stunden schlapp. Jetzt schon erkennen sich Mitspieler auf der Straße am verräterischen Ladekabel, das im Handy steckt.

Was Haase an den Spielen überhaupt mag? Grinsend sagt er, er beherrsche “eigentlich den ganzen Stadtteil“, und er erzählt von Begegnungen und Freundschaften rund um das Spiel. In anderen Onlinespielen begegnen sich Spieler virtuell, hier dagegen stehen sie plötzlich an derselben Ampel. Und einen “sportlichen Aspekt“ habe das Laufen zu den Portalen auch, findet Haase.

Die Zukunft gehört der Brille

All diese Vorteile wird wohl auch “Harry Potter: Wizards Unite“ haben. Die Erwartungen sind groß, 200 Millionen US-Dollar investiert das Unternehmen in das Projekt, das für die zweite Jahreshälfte 2018 angekündigt ist. Laut einer ersten Pressemeldung sollen die Zauberlehrlinge zu bestimmten Punkten auf der Landkarte reisen, Kreaturen entdecken, Mitspieler treffen und verschiedene Missionen absolvieren. Das klingt altbekannt.

Wer hingegen neue, spannende Ideen sucht, findet bisher wenig Ausgereiftes. “Snatch“ etwa präsentiert Beutepakete mit Belohnung in echtem Geld. “Internet of Elephants“ lässt virtuelle Wildtiere durch das Kamerabild stapfen, um für Artenschutz zu werben.

Eines Tages sollen Menschen sich mit Augmented-Reality-Brillen durch die Welt bewegen, dann soll das Verschmelzen der Welten zum Alltag gehören. Doch dafür fehlt es bislang noch an passender Technologie. Microsoft hat mit Hololens zumindest einen Computer mit einem klobigen Sichthelm verbunden, der weiße Wände in Bildschirme verwandelt. Branchenliebling Magic Leap hat den Prototyp einer leichten Sichtbrille präsentiert. Bis es massentaugliche Produkte gibt, werden jedoch noch Jahre vergehen.

Die nahtlose Verzahnung von Spiel und Wirklichkeit bleibt vorerst also ein Zukunftstraum; auch “Harry Potter: Wizards Unite“ setzt wohl keine fotorealistischen Zaubertricks in die Welt. Dafür sind Handys noch nicht stark genug.

Von Jan Bojaryn