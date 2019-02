Böbingen

Ein neunjähriges Mädchen ist in Böbingen (Baden-Württemberg) von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Das Kind wurde mit Verletzungen an den Lippen, der Wange und unterhalb des Auges in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Unklar war zunächst, ob das Kind bleibende Schäden davontragen würde.

Der Golden Retriever hatte das Mädchen nach Polizeiangaben am Dienstag beim gemeinsamen Spielen im Garten gebissen, als es gestürzt war. Die Großmutter des Mädchens konnte die Bisse nicht verhindern. Nur wenige Tage zuvor hatte die Familie den achtjährigen Hund aus einem Tierheim geholt. Nach der Attacke wurde er dorthin zurückgebracht.

