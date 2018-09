Arnstorf

Ein Hund hat eine Fünfjährige in Niederbayern angegriffen und schwer verletzt. Das Mädchen sei am Samstag mit seinen Eltern in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) unterwegs gewesen, als der Hund sich von hinten näherte, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das Tier biss das Kind demnach unvermittelt in Hals und Gesicht und verletzte es auch am Bauch, ehe der Vater eingriff und so einen längeren Angriff verhinderte. Die Fünfjährige kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach dem Hund, der wie ein Schäferhund aussehen soll und eine Leine nachzog. Wem das Tier gehört, war zunächst unklar.

Von RND/dpa