Homburg

Einen zwölf Wochen alten Husky-Welpen haben Passanten kurz vor dem Jahreswechsel in einem Haufen illegal entsorgtem Müll in Homburg im Saarland gefunden. Noch am gleichen Tag wurde das völlig ausgehungerte Tier in eine Klinik gebracht. Trotz intensiver medizinischer Versorgung ist der Hund am Neujahrstag verstorben.

Ermittlungen zufolge wurde der Welpe in der Nacht zum 30. Dezember in einem Hundekorb zwischen dem Müll platziert, um ihn dort verenden zu lassen. Neben einem ordnungswidrigen Verhalten wird auch von einem strafrechtlichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ausgegangen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Homburg, die jetzt Zeugen sucht.

Von RND/aw