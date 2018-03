Bad Bramstedt. Vier Jahre ist es am 8. März her, dass der Malaysia-Airlines-Flug MH370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking vom Radar verschwand. Vier Jahre, in denen die Angehörigen der 239 Menschen an Bord in völliger Ungewissheit leben müssen, was ihnen auf dieser Reise zugestoßen ist.

Wie wirkt sich diese bohrende Unsicherheit psychisch auf Menschen aus, die noch immer auf eine Aufklärung des Falls warten und sich bis heute nicht von den Vermissten verabschieden konnten? Dr. Bernhard Osen, Chefarzt der Schön Klinik Bad Bramstedt, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Experte für Traumafolgestörungen, hat mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland darüber gesprochen.

Dr. med. Bernhard Osen, Chefarzt der Schön Klinik Bad Bramstedt, ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Experte für Traumafolgestörungen. Quelle: Schön Kliniken

Herr Osen, was passiert mit der Psyche, wenn plötzlich ein geliebter Mensch verschwindet?

Zuerst befindet man sich in einem Schockzustand, man kann es nicht begreifen, will es nicht wahrhaben. Die Reaktionen können ganz unterschiedlich sein – Trauer, Hilflosigkeit oder man gibt anderen die Schuld, man wird aggressiv, wütend, man schottet sich ab. Wenn sich die Hinweise verdichten, die vermuten lassen, dass die Person etwa mit einem Flugzeug abgestürzt und tot ist, dann will man herausfinden, was war. Was genau ist passiert, wie haben sich die letzten Momente vor der Tragödie abgespielt? Auf diese Weise die Kontrolle über die eigenen Emotionen zu bekommen ist erträglicher, als hilflos abzuwarten und sich dieser Ungewissheit geschlagen zu geben.

Was kommt nach dem Schock?

Häufig quälen sich Angehörige mit der Frage, ob sie das Unglück hätten verhindern können. Sie fragen sich, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, selbst Einfluss zu nehmen. Auch das ist ein Versuch, der Lage Herr zu werden. Es klingt paradox, aber Gedanken um die eigene Beteiligung sind der Versuch, eine gedankliche Kontrolle über die Situation zu bekommen, und gleichzeitig der Versuch, sich nicht hilflos dem Schicksal ausgeliefert zu fühlen. Ungewissheit ist viel schlimmer als schlechte Nachrichten. Sie verhindert, dass man einen Abschluss finden kann.

Was können Folgen dieser Ungewissheit sein?

In den unterschiedlichen Stadien der Trauerbewältigung muss man sich mit seinen eigenen Emotionen auseinandersetzen. Aber alles wird einfacher, wenn es einen Abschluss gibt, den es im Fall der verschollenen Maschine nicht gegeben hat. Wenn man mit dieser Ungewissheit nicht umgehen kann, kann das zu Depressionen oder einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Das geht einher mit Verbitterung, Wut, Ärger und einer inneren Vereinsamung und kann in manchen Fällen auch zum Abdriften in eine Sucht führen. Auch exzessives Verhalten wie beispielsweise pausenloses Arbeiten kann eine Folge sein.

Trost und Unterstützung von anderen

Was können Betroffene tun?

Es ist wichtig, sich nicht in Fantasien zu verlieren. Am besten sucht man sich bei anderen Menschen Trost und Unterstützung. Auch der Austausch mit Menschen, die in der gleichen Situation sind, kann helfen. Im Fall von Flug MH370 tauschen sich die Hinterbliebenen über ein Internetportal aus – das halte ich für keine schlechte Idee. Denn auf diese Weise besteht eine gewisse emotionale Distanz – für manche ist es belastend, über das Geschehen zu sprechen, darüber zu schreiben fällt ihnen oft leichter. Manche Hinterbliebene engagieren sich zur Bewältigung des Verlustes auch sozial in Aktivitäten, die einen Bezug zu dem Ereignis haben. Sie versuchen damit, dem Tod des Angehörigen einen Sinn zu geben. Das kann sehr hilfreich sein.

Die offizielle Suche nach dem Verbleib der Maschine ist 2017 vorerst eingestellt worden. Wie kommt so ein Signal bei den Hinterbliebenen an?

Das hängt sehr stark vom Einzelfall ab, aber sicherlich können die Angehörigen das zunächst nicht akzeptieren. Sie wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Dennoch kann es hilfreich sein, wenn diese endgültige Entscheidung von außen kommt. In diesem Moment werden Tatsachen geschaffen. Wenn es keinen Sinn mehr macht, weiterzusuchen und die Betroffenen das akzeptieren müssen, kann es sie auch entlasten. Niemand möchte den Tod einer geliebten Person „heraufbeschwören“, solange er noch nicht sicher nachgewiesen ist. Deshalb können Angehörige oft die vermisste Person nicht von sich aus für tot erklären.

Wie lässt sich so ein Verlust bewältigen?

Wichtig ist im Rahmen der sozialen Unterstützung, Rituale zu etablieren, um Abschied zu nehmen. Die Beerdigung von Gegenständen des vermissten Menschen etwa kann als Variante helfen, auch wenn die Person selbst nicht beerdigt werden kann. Im Idealfall kommen die Hinterbliebenen an den Punkt, dankbar dafür zu sein, dass sie diesen Menschen in ihrem Leben hatten – das wäre der ideale Verlauf in der Trauerbewältigung.

Von Christina Koormann/RND