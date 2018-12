Panorama Private Mission - Israelis wollen im Februar Sonde zum Mond schicken Eine israelische Firma will im Februar eine Sonde in Richtung Mond auf den Weg bringen. Sie soll mit einer SpaceX-Rakete von Florida aus starten. Es wäre die erste private Raumkapsel, die den Mond erreicht.

Eine israelische Sonde soll 2019 auf dem Mond landen: Dieses Foto zeigt denn Aufgang der Erde über dem Horizont des Mondes am 24. Dezember 1968 aus der Sicht der „Apollo 8“ Mission. An Bord von „Apollo 8“ verbrachten drei US-Astronauten vor 50 Jahren erstmals in der Menschheitsgeschichte Weihnachten im All. Quelle: dpa