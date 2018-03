Das sind die reichsten Menschen der Welt

New York. Jedes Jahr kürt das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ die reichsten Menschen der Welt. Insgesamt sind 2208 Milliardäre auf der diesjährigen Forbes-List enthalten. Diese haben zusammengerechnet ein Vermögen von 9,1 Billionen Dollar. Das durchschnittliche Vermögen beträgt 4,1 Milliarden Dollar, laut Forbes ein neuer Bestwert. Wer es in diesem Jahr unter die Top Ten des Rankings geschafft hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

US-Präsident Donald Trump rangiert mit 3,1 Milliarden Dollar auf dem 766. Platz. Trumps Vermögen fiel demnach um 400 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr, als er den 544. Rang belegte.

Von RND/are/dpa