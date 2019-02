Fort Collins

Ein Läufer in den USA hat einen angreifenden Puma erwürgt. Der Mann sei alleine nahe dem Ort Fort Collins im Norden Colorados unterwegs gewesen, als der Berglöwe von hinten über ihn hergefallen sei, teilte die Behörde für Naturparks und Wildtiere in dem US-Staat am Dienstag mit. Offensichtlich habe der Geländeläufer durch sein Rennen den Jagdinstinkt des Tieres geweckt.

Der Mann ging nach dem Kampf mit dem Berglöwen am Montag selbst zu seinem Auto und fuhr ins Krankenhaus. Dort wurde er wegen Schnittwunden im Gesicht und Stichwunden an Armen, Beinen und am Rücken behandelt.

Er berichtete, dass er dem Puma die Luft abgeschnürt und ihn so getötet habe. Die Behörde für Naturparks und Wildtiere erklärte, eine Untersuchung des Tieres und weitere Ermittlungen hätten die Darstellung des Mannes bestätigt. Pumas greifen nur selten Menschen an. Seit 1990 wurden in Colorado durch sie drei Menschen getötet und 16 verletzt.

Von RND/AP