Panorama Nürnberg - Jugendliche von S-Bahn getötet – Haftbefehl gegen zwei 17-Jährige erlassen Nach einer Party wartet eine größere Gruppe Jugendlicher kurz nach Mitternacht auf die S-Bahn. Einige von ihnen geraten in Streit. Als der Zug einfährt, kommt es zu einer tödlichen Tragödie.

Ein Zug fährt am Bahnsteig am S-Bahnhof Frankenstadion in Nürnberg vorbei. Bei einem Streit sind zwei Männer von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Quelle: Daniel Karmann/dpa