Homberg

Im hessischen Homberg ist eine 20-Jährige mit ihrem Baby seit drei Monaten spurlos verschwunden. Jetzt geht die Polizei mit einem Foto der jungen Frau an die Öffentlichkeit.

Laut Polizei verließ Bisrat Tewelde Habtu und mit ihrem fünf Monate alten Sohn Mekson Kidane Habtamariam am 14. Januar ihre Wohnung in Homberg. Sie wurde zuletzt gegen 17.15 Uhr am Bahnhof Wabern gesehen, als sie einen Zug in Richtung Kassel bestieg. Seitdem fehlt von ihr und ihrem Sohn jede Spur.

Aufgrund der näheren Umstände des Verschwindens ohne persönliche Gegenstände schließt die Kriminalpolizei ein Verbrechen nicht aus. Die Ermittler bitten jetzt um Hinweise.

Von RND/seb