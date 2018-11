Duisburg

Ein unbekannter Junge hat in einem Duisburger U-Bahnhof ein Mädchen vom Bahnsteig ins Gleisbett gestoßen. Die Zehnjährige konnte unverletzt selbst wieder auf den Bahnsteig klettern, bevor die nächste U-Bahn nur etwa eine Minute später einfuhr, berichtete eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Junge habe sie schon vor einer Woche beleidigt, erzählte die Schülerin. Sie habe sich damals von einer Angestellten der Duisburger Verkehrs-Gesellschaft Hilfe geholt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall am Montagmittag beobachtet haben.

Von RND/dpa