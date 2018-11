Panorama Waldbrände in Kalifornien - Busfahrer rettet 22 Kinder vor Flammen in Paradise Kevin McKay wird in Kalifornien als Held gefeiert: Auf einer Extrafahrt mit seinem Schulbus sammelte er 22 Kinder und zwei Lehrer ein, um sie aus den verheerenden Flammen von Paradise zu retten.

Die tödlichsten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens wüteten vor allem in Paradise, wo ein Busfahrer 22 Kinder aus den Flammen rettete. Das Bild des „Camp Fire“ in Paradise wurde am 10. November aufgenommen. Quelle: Noah Berger/dpa