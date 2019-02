Paris

Die Welt der Mode trauert: Ihr Kaiser, Karl Lagerfeld, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie mehrere französische Medien berichten, soll die Mode-Ikone an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sein.

Wie unter anderem „France Dimanche“ berichtet, soll Lagerfeld am Montagabend ins private amerikanische Krankenhaus Paris in Neuilly-sur-Seine eingeliefert worden sein. Am Dienstagmorgen sei der Modeschöpfer dort verstorben.

In dem Krankenhaus gut drei Kilometer westlich von Frankreichs Hauptstadt hatten sich unter anderem auch Romy Schneider, Aristoteles Onassis und Schauspielerin Bette Davis behandeln lassen.

Medien berichten, dass Lagerfeld zuletzt sehr geschwächt war

Wie französische Medien weiter berichten, soll der Modezar durch sein Alter in Kombination mit seinem extremen Arbeitseifer sehr geschwächt gewesen sein. Ende Januar fehlte Lagerfeld zum allerersten Mal in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor bei der Fashion Week in Paris. Lagerfeld habe sich müde gefühlt, lautete das offizielle Statement des Modehauses.

Mit einem Anteil von etwa drei Prozent aller Krebserkrankungen in Deutschland sei Bauchspeicheldrüsenkrebs relativ selten, doch besonders bösartig, berichtet die Deutsche Krebsgesellschaft.

