Kate erntet Kritik für Kleiderwahl

London. Kleider machen Leute – manchmal sind sie sogar ein Statement. Wie schon bei den Golden-Globe-Awards Anfang Januar in Los Angeles haben sich die meisten Schauspielerinnen bei der Verleihung der Bafta-Awards in London in der Nacht auf Montag für eine schwarze Robe als Zeichen für die #MeToo-Debatte sowie die „Time’s Up“-Bewegung entschieden. Nur eine tanzte mit ihrer Kleiderwahl aus der Reihe: Kate.

Die schwangere Herzogin von Cambridge erschien in einem dunkelgrünen Kleid mit schwarzem Gürtel auf dem roten Teppich des Filmpreises. Die meisten anderen Frauen, darunter die Schauspielerinnen Jennifer Lawrence, Angelina Jolie und Margot Robbie, kamen ganz in Schwarz. Sie wollten damit ihre Solidarität mit der „Time’s Up“-Initiative zeigen, die sich gegen Diskriminierung von Frauen einsetzt.

Jennifer Lawrence im schwarzen Kleid mit einem Hauch von weiß. Quelle: imago

Auf Twitter wurde das Outfit umgehend kontrovers diskutiert. Einige User verteidigten sie: Angehörigen der Königlichen Familie seien politische Stellungnahmen untersagt. Dieses Argument jedoch wollten viele nicht gelten lassen: „Das ist keine politische Sache, das ist eine Frauensache“, schrieb eine Userin.

Auch in den Medien wird der Auftritt diskutiert. Während viele Online-Portale das Kleid der Herzogin als Boykott oder Bruch des „Time’s Up“-Dresscodes sehen, interpretiert etwa die Online-Ausgabe der „Vanity Fair“ den Auftritt als einen Kompromiss: Kate sei es mit dem dunkelgrünen Kleid und dem schwarzen Gürtel gelungen, sich an das königliche Protokoll zu halten und trotzdem Stellung zu beziehen.

Die großen Gewinner des Abends

Peter Czernin, Martin McDonagh, Sam Rockwell, Frances McDormand (beste Hauptdarstellerin) and Graham Broadbent (von links) zeigen ihre Auszeichnungen für den Film „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Quelle: dpa

Der große Gewinner des Abends war übrigens „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Der neunmal nominierte Film erhielt in der Londoner Royal Albert Hall fünf Trophäen. Das auch bei den Oscars als Favorit gehandelte Drama wurde als bester Film, bester britischer Film und für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. Frances McDormand bekam außerdem den Bafta als beste Hauptdarstellerin, Sam Rockwell den Preis als bester Nebendarsteller.

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie war auch in London dabei- Quelle: AP

Als bester Hauptdarsteller wurde wie erwartet Gary Oldman („Die dunkelste Stunde“) prämiert. Der 59-jährige Brite hatte die 6500 wählenden Mitglieder der British Academy of Film and Television Arts in seiner Rolle als britischer Premierminister Winston Churchill überzeugt. Bei seiner Dankesrede war Oldman sichtbar gerührt und rang um Fassung. Der US-Fantasy-Film „The Shape Of Water“, der mit zwölf und damit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen war, bekam nur drei Auszeichnungen – für die beste Regie (Guillermo del Toro), das Produktionsdesign und die Filmmusik (Alexandre Desplat).

Bester Hauptdarsteller: Gary Goldman

Gary Oldman wurde als bester Hauptdarsteller prämiert. Quelle: AP

Von dpa/RND