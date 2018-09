Berlin

Es war eine Werbe-Aktion, die im Internet viral ging: Scrabble heißt künftig Buchstaben-Yolo, kündigte der Hersteller Mattel am Dienstag an. Prompt schlug dem Unternehmen viel Spott entgegen, andere Nutzer griffen die Idee auf, Spiele im Sinne der Jugendsprache umzubenennen.

Nachdem Mattel die Fans zwei Tage im Unklaren gelassen hat, folgte am Donnerstag die Auflösung: In einem Video ließ der Hersteller erklären, dass die Umbenennung nur ein Scherz gewesen sei. Scrabble soll dementsprechend auch künftig Scrabble heißen – man wolle das Spiel nicht versauen, so Mattel.

70 Jahre Leidenschaft für Worte – feier mit! SCRABBLE bleibt SCRABBLE: Wir hoffen, euch fällt ein Stein vom Herzen. #BuchstabenYOLO Gepostet von Scrabble am Donnerstag, 27. September 2018

Von RND/hö