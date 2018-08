Los Angeles

Über ihren Altersunterschied wurde bereits viel diskutiert – doch können sich Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz sogar gemeinsame Kinder vorstellen? In einem Interview lieferte die vierfache Mutter jetzt die Antwort.

Klum sprach am Rande der Staffel-Premiere der amerikanischen Castingshow „America’s Got Talent“ mit einer Moderatorin des TV-Magazins „Extra“ über ihre Beziehung zu Kaulitz und den gemeinsamen Urlaub in Italien: „Ich bin für zwei Wochen mit meinen Kindern und meinem Freund verreist. Wir hatten eine großartige Zeit. Wir hatten viel Spaß.“

Heidi Klum: Mit Tom läuft es sehr gut

Auf die Frage, wie ihre Beziehung zu Tom laufe, antwortete die 45-Jährige: „Es läuft sehr gut.“ Und könne sie sich gemeinsame Kinder vorstellen? „Man weiß nie, was im Leben passiert. Dinge passieren.“ Gemeinsame Kinder mit Tom Kaulitz schließt die Model-Mama also nicht generell aus.

Erste Fotos von Klum und Kaulitz im März

Fotos von Klum und Kaulitz waren Ende März erstmals aufgetaucht. Rund sechs Wochen später bestätigte der Gitarrist, dass beide eine Beziehung führen. „Modelmama“ Heidi Klum veröffentlichte auf der Fotoplattform Instagram nur wenig später das erste Selfie des Paares.

Von RND