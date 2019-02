Dresden

Am Mittwochmorgen ist eine Straßenbahn in Dresden mit einem noch über die Gleise fahrenden Hyundai-Kleinbus kollidiert. Der Kleinbus wurde mehrere Meter mitgeschleift, während ein Laternenmast umknickte und auf die Oberleitung fiel.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls entgleiste die Straßenbahn. Die Hyundai-Fahrerin wurde aus ihrem Kleinbus geschleudert und erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. In der Straßenbahn wurden vier Personen verletzt. Drei von ihnen mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

Im Einsatz waren unter anderem fünf Rettungswagen, zwei Notarztwagen und die Löschzüge der Feuerwachen Alberstadt und Altstadt. Das Kriseninterventionsteam der Feuerwehr betreut derzeit weitere Fahrgäste und Zeugen des Unfalls.

Für die noch laufenden Rettung- und Bergungsmaßnahmen wurde die Kreuzung vollgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

