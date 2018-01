Kollegen spenden Vater 930 Überstunden

Berlin. Das ist wahre Mitmenschlichkeit: Die Berliner Firma MTS Systems hat einem Kollegen 930 Überstunden gespendet, damit dieser für seinen kranken Sohn da sein kann. Der 19-Jährige leidet an Herzmuskelschwäche. Nach einem Zusammenbruch muss er in eine Heidelberger Klinik eingeliefert werden, wie die Bild-Zeitung berichtet. Um bei seinem Sohn sein zu können, zieht der Außendienstmitarbeiter Jens Rösner auf einen Campingplatz.

Der Zustand des Sohnes verschlechtert sich, er wartet auf ein Spenderherz, doch Rösners Urlaub und Überstunden sind aufgebraucht. Er bittet seinen Chef um unbezahlten Urlaub, doch der hat eine bessere Idee: Er initiiert eine Spendenaktion mit der er verhindern will, dass der Familie das Einkommen wegbricht. „Unterstützen Sie Ihren Kollegen und helfen Sie uns, die Freistellung auf Basis von Überstunden zu verlängern, indem Sie sein Überstundenkonto auffüllen“, heißt es in einer Rundmail an die Belegschaft, die Spiegel Online veröffentlichte.

Der Aufruf hilft: 110 Kollegen und die Geschäftsleitung geben Stunden ab. Insgesamt kommen 930 Überstunden zusammen, das entspricht 116 Arbeitstagen. Dem Sohn von Jens Rösner geht es mittlerweile besser, sodass er wieder zur Schule gehen kann. Auch Rösner arbeitet wieder. Die 116 Arbeitstage sind allerdings noch nicht aufgebraucht. Wenn ein Spenderherz gefunden ist, will er die restlichen Tage frei nehmen.

