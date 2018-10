Hamburg

Die "Mein Schiff 4" befand sich an dem Morgen auf dem Weg von Malaga nach Palma de Mallorca. Wie die spanische Küstenwache mitteilt, wurde kurz nach Sonnenaufgang ein Boot mit neun Menschen durch das deutsche Kreuzfahrtschiff gemeldet. Die Menschen waren weitab der sonst von Flüchtlingen genutzten Route mit ihrem Boot in Seenot geraten. Das Boot trieb zu dem Zeitpunkt 30 Seemeilen östlich des Kap de Gata im Meer und hatte einen Motorschaden.

Flüchtlinge wurden nach Almeria gebracht

"Die Besatzung hat sofort alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet und eine Rettung vorbereitet", sagte eine Sprecherin der Reederei in Hamburg. Sofort nach der Meldung durch die Brückenbesatzung der "Mein Schiff 4" wurde von der spanischen Küstenwache aber auch der spanische Rettungskreuzer "Salvamar Algenib" zu der Position geschickt.

Nach einer Stunde erreichte das Rettungsschiff das Flüchtlingsboot und nahm alle Menschen an Bord. Sie wurden danach nach Almeria gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurden. Die "Mein Schiff 4" setzte die Reise danach in Richtung Palma de Mallorca fort.

Die "Mein Schiff 4" wurde im Juni 2015 in Kiel getauft und ist im Sommer von Kiel aus im Einsatz. Am 31. August hatte das Schiff in Kiel die Sommersaison beendet.