Oslo

Aufatmen bei den rund 1000 Passagieren, die für Sonntag die Kreuzfahrt mit der " Viking Sky" nach Amsterdam gebucht haben. Die Werft Vestbase in Kristiansund hat die Schäden am Schiff schnell behoben. Am Mittwochabend startete das 228 Meter lange Schiff der Reederei Viking Ocean Cruises zur Überfahrt nach Kopenhagen.

Reparatur in Kristiansund abgeschlossen

Am 23. März war die " Viking Sky" vor der norwegischen Westküste bei Hustadvika nach dem Ausfall aller vier Diesel-Motoren in Seenot geraten. Ursache der Havarie war nach einem Bericht der norwegischen Seeunfallbehörde eine Notabschaltung der Motoren im Zusammenhang mit dem Ausfall im Schmierölkreislauf.

Die in der Folge entstandenen Schäden an Bord des Schiffes wurden jetzt repariert und von der Klassifikationsgesellschaft (Schiffs-TÜV) abgenommen. Damit darf das in Norwegen registrierte Schiff in Kopenhagen am Wochenende wieder Passagiere an Bord nehmen.

Am 12. April erster Besuch in Kiel

Am 12. April wird das Schiff erstmals in diesem Jahr in Kiel erwartet. Anschließend wird das Schiff in der Nacht zum 13. März den Nord-Ostsee-Kanal passieren. Der ursprünglich geplante erste Besuch der " Viking Sky" in Kiel am 30. März musste wegen der Reparatur abgesagt werden.