Swinemünde

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Rettungskräfte in Swinemünde. In einem Krankenhaus mussten sie am Silvesterabend einem Mann helfen, dem ein als Sexspielzeug genutztes Kugellager auf dem Penis stecken geblieben war. Weder der Patient noch die Ärzte konnten das Metall entfernen.

Auch die Feuerwehrleute hatten zunächst Probleme: „Es stellte sich heraus, dass die Verwendung einer Kreissäge keine gute Lösung ist. Sie war zu groß“, erklärte Marcin Kubas von der Feuerwehr Swinemünde. Schließlich wurde mit Hilfe eines Winkelschleifers zunächst der erste, dann der zweite Ring aufgeschnitten. Ein Feuerwehrmann beobachtete das Kugellager dabei mit einer Wärmebildkamera, da die Temperatur nicht zu sehr steigen durfte. Dem Patienten hätte sonst eine Nekrose gedroht – also ein Absterben des Gewebes.

Für die Feuerwehrleute war dies nicht der erste derartige Fall: Bereits 2009 war ein junger Mann mit einem Hängeschloss am Penis ins Swinemünder Krankenhaus gekommen. Seine Freundin hatte den Schlüssel verloren – die Feuerwehrleute mussten das Hängeschloss durchtrennen.

Von Radek Jagielski/RND