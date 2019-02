Düsseldorf

Im Prozess um den Mord an einer Siebenjährigen in Düsseldorf hat die Staatsanwältin lebenslange Haft für den angeklagten Vater beantragt. Außerdem sei die besondere Schwere seiner Schuld festzustellen. „Er hat bewusst und mit voller Absicht das Leben seiner Tochter ausgelöscht“, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag am Düsseldorfer Landgericht. Während des Prozesses habe der 33-Jährige zudem ein abscheuliches und schier unerträgliches Verhalten an den Tag gelegt.

Verteidiger fordert Freispruch

Die Verteidiger beantragten dagegen einen Freispruch. Es habe sich um ein furchtbares Unglück gehandelt. Es gebe zumindest erhebliche Zweifel an seiner Schuld.

Der Ägypter soll die Siebenjährige im vergangenen Juli aus Rache an seiner Ehefrau umgebracht haben, der er Untreue unterstellte. Er hatte die Tat bestritten und von einem Unfall gesprochen.

Von RND/dpa