Am Mittwoch sollen sich Lilly Becker und ihr Noch-Ehemann laut „Focus“ vor Gericht in London getroffen haben. Grund dafür soll der Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn Amadeus (8) gewesen sein, der ebenfalls bei einem Gerichtstermin mit dabei war.

Lilly Becker zeigt sich in Hamburg bei Musical-Premiere

Erstmals nach dem Aufeinandertreffen mit dem Ex vor Gericht und den vielen Schlagzeilen um die Trennung zeigte Lilly Becker sich nun wieder bei einer öffentlichen Veranstaltung, der Premiere von „Flashdance - Das Musical“ in Hamburg. „Es geht mir gut, ich bin am Leben. Und das Leben geht weiter“, sagte Lilly Becker „Focus“ gegenüber.

Kommt Lilly Becker zum Oktoberfest?

„Es ist eine ,Night out’, ein Abend mit Freunden, den ich mir wirklich verdient habe“, so Lilly Becker weiter. Sie war mit Freundin Shermine Sharivar bei dem Event in Hamburg. Ob sie wie in den vergangenen Jahren – da noch mit Boris Becker zusammen – zum Oktoberfest komme, hielt die 42-Jährige offen.

