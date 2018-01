Luchs greift Hund an

Förste. Der Hund sei glücklicherweise unverletzt geblieben, sagte der Koordinator des Harzer Luchsprojektes, Ole Anders. Die Frau sei am späten Nachmittag mit ihrem frei laufenden Hund in der Feldmark spazieren gewesen. Dabei seien sie in die Nähe eines Buschstreifens gekommen, in dem der Luchs ein gerissenes Reh abgelegt hatte.

Der Luchs sei plötzlich aus der Deckung gekommen und hinter dem Hund hergejagt. Während der Hund flüchtete, habe die Spaziergängerin eigenen Angaben zufolge die Hundeleine geschwungen, um den Luchs abzuwehren. Der Luchs habe den Hund dann nicht weiter verfolgt und sich ins Gebüsch zurückgezogen, sagte Anders.

Der Luchs-Experte hatte nach Bekanntwerden des Vorfalls in dem Buschstreifen eine Kastenfalle aufgestellt, in der er das gerissene Reh deponierte. Dem Luchs war das Treiben aber offenbar nicht geheuer: Am Dienstagmorgen war die Falle immer noch leer. Der Luchs hatte seine Beute nicht mehr angerührt.

Von Heidi Niemann/HAZ/RND