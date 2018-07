Lübeck

Nach einem ersten Augenzeugenbericht, den die Lübecker Nachrichten zitieren, war der Bus der Linie 30 voll besetzt Richtung Travemünde unterwegs, plötzlich ließ ein Passagier einen Rucksack fallen. Der Mann zog danach eine Waffe und attackierte Personen in dem Bus. Der Busfahrer stoppte sofort und wurde ebenfalls attackiert. Er machte geistesgegenwärtig die Türen auf so dass Passagiere fliehen konnten. Ein Streifenwagen wurde auf das Geschehen aufmerksam, Polizisten nahmen den Täter fest. Laut Oberstaatsanwältin Ulla Hingst ist der Täter deutscher Staatsangehöriger. Der 34-Jährige sei nicht in Deutschland geboren: „Hinweise für politische Radikalisierung in irgendeiner Form haben wir nicht.“

Die Polizei sprach von insgesamt acht Verletzten, darunter eine schwer verletzte Person und sieben Leichtverletzte. Die Umgebung an einer Bushaltestelle im Lübecker Stadtteil Kücknitz wurde weiträumig abgesperrt.

Mittlerweile ist der Kampfmittelräumdienst am Tatort eingetroffen. Nach Angaben der Polizei hatte der Busfahrer ein Feuer im Bus bemerkt und angehalten. Es stammt wohl von dem qualmenden Rucksack, den der Täter offensichtlich in dem Bus zurückgelassen hatte. Der Rucksack mit der brennbaren Flüssigkeit ist noch in dem Bus. Angeblich soll es sich um Spiritus handeln, Tatwaffe war ein Küchenmesser. Die Hintergründe der Tat, so Oberstaatsanwältin Hingst, seien weiterhin unklar. Fahrgäste hätten den Täter überwältigt. Der Beschuldigte werde noch im Verlauf des Tages vernommen.

