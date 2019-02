Holzminden

Einen mit Süßigkeiten im Wert von mehr als 1000 Euro gefüllten Einkaufswagen haben zwei Männer versucht, in Holzminden aus einem Supermarkt zu schieben. Den geplanten Diebstahl vereitelte jedoch am Montagabend ein Mitarbeiter, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als ein Angestellter auf die jungen Männer mit dem prall gefüllten Einkaufswagen mit Schokoladen und Leckereien aller Art zulief, ergriffen die Unbekannten zu Fuß die Flucht.

Von RND/dpa