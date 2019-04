Nienburg

Vor den Augen der Polizei haben sich zwei Männergruppen in Nienburg eine Schlägerei geliefert, bei der drei Beteiligte verletzt wurden. Auslöser der Auseinandersetzung waren Schläge eines 19-Jährigen gegen dessen gleichaltrige Freundin in einer Wohnung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch gegenüber der Polizei hätten sich die an der Schlägerei beteiligten Männer aggressiv verhalten, hieß es.

Der 19-Jährige, der seine Freundin geschlagen haben soll, war laut Polizei alkoholisiert. Er wurde für 14 Tage aus der Wohnung verwiesen und darf sich in dem Zeitraum dort nicht mehr aufhalten.

Von RND/dpa