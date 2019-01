Berlin

Ein Autofahrer hat in Berlin-Mitte eine Frau angefahren und Fahrerflucht begangen. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall am Sonntagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach gegen 2 Uhr mit dem Wagen unterwegs und erfasste die junge Frau auf einer Sperrfläche. Die Frau sei durch die Luft geschleudert und beim Aufprall schwer an Kopf und Wirbelsäule verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Der Mann fuhr mit dem Wagen in unbekannte Richtung weiter. Gegen 6 Uhr habe sich ein 21-Jähriger bei der Polizei in Wittenau gemeldet und angegeben, in Mitte eine Frau angefahren zu haben. Er sei weitergefahren und habe anschließend einen Klub besucht. Die Beamten entnahmen ihm eine Blutprobe, weil er „nach Alkohol“ gerochen habe. Der Wagen wurde von den Beamtensichergestellt. Er war an der Front stark beschädigt.

Von RND/dpa