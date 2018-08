Halle

Ein Mann hat in Halle zwei Mädchen von seinem Balkon aus mit einer Softairwaffe bedroht. Zuvor hatte der 50-Jährige die Kinder, die am Mittwochabend im Hof spielten, angeschrien. Dann zielte er mit seiner Waffe auf die Mädchen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Mädchen hätten daraufhin eine Polizeistreife informiert, die zufällig vorbeifuhr. Die Beamten rückten mit einem Spezialeinsatzkommando bei dem Mann an. In der Wohnung trafen sie auf den stark angetrunkenen Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der 50-Jährige wurde wegen Bedrohung angezeigt.

Von RND/dpa