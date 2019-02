Werder

In Werder ist am Freitagabend ein Mann erschossen worden. Ein Tatverdächtiger sei kurz danach wenige Straßen weiter festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Tat passierte demnach in einem Hinterhof. Gegen 18 Uhr seien die Beamten von Zeugen informiert worden. Beim Eintreffen in der Brandenburger Straße hätten die Beamten versucht, den Mann zu reanimieren. Er starb jedoch in dem Hinterhof.

Die Hintergründe der Tat im Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie weitere Details zum mutmaßlichen Täter sind noch völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist der Tatverdächtige Deutscher und das Opfer ebenfalls. Zum Alter der beiden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von RND/dpa