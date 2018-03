Mann schießt vor Weißem Haus auf sich selbst

Washington. Nachdem am Samstagvormittag (Ortszeit) in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses offenbar Schüsse gefallen sind, hat der Secret Service das Gelände abgesichert. Via Twitter informierte die Behörde über die Maßnahmen vor Ort.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.