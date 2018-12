Frankfurt/Main

In einer Obdachlosenunterkunft in Frankfurt ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann getötet worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde der 59 Jahre alte Bewohner der Unterkunft bei einem Handgemenge so schwer verletzt, dass er nicht mehr wiederbelebt werden konnte. Der mutmaßliche Kontrahent des Mannes flüchtete. Mit Hochdruck fahndeten die Ermittler nach dem Unbekannten.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst völlig unklar. Auch ob Waffen eingesetzt wurden, teilte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Die Übernachtungsstätte im Ostpark ist die zentrale Hilfseinrichtung für Obdachlose in der Stadt und hat etwa 200 Schlafplätze.

