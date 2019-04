Washington

Bei einer Massenkarambolage in Lakewood im US-Bundesstaat Colorado sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag in Lakewood, vier Lastwagen und 24 Autos seien in den Unfall auf der Autobahn Interstate 70 am Vortag verwickelt gewesen.

Ausgelöst worden sei die Karambolage durch einen Lastwagen. Dessen Fahrer sei festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, ein Tötungsdelikt mithilfe eines Fahrzeugs begangen zu haben.

Unfall in Colorado: Keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss

Zugleich hieß es, es gebe keine Hinweise darauf, dass der Fahrer den Unfall absichtlich herbeigeführt habe. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden habe. Er sei verletzt worden, allerdings nicht schwer.

Wegen der Verwüstung an der Unfallstelle war die genaue Zahl der Todesopfer nach Polizeiangaben am Freitag noch unklar. Der Polizeisprecher sagte, sechs Menschen seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Auf Fernsehbildern vom Unfallort waren brennende Fahrzeugwracks und Trümmer sowie herumliegende Holzbalken zu sehen, die einer der Lkw geladen hatte.

Unfall in Colorado geschah unter einer Brücke

Zu dem Unfall kam es unter einer Brücke. Ein Sprecher der Verkehrsbehörde Colorados sagte, nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben habe, müssten Experten die Brücke und den Straßenbelag untersuchen. Die Autobahn werde voraussichtlich nicht vor Samstag wieder für den Verkehr geöffnet werden.

Von RND/dpa