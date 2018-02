Mc Donald’s bietet Valentinstags-Dinner an

Newcastle. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Also ist es am Valentinstag, dem offiziellen Tag der Verliebten, Gang und Gebe, den Schatz mal zu richtig schön zum Essen auszuführen. Mit Kerzenschein, schnulziger Musik und einem guten Glas Wein kommt überall eine romantische Stimmung auf – sogar in einem Fast-Food-Restaurant.

Das verspricht jedenfalls der Betreiber einer McDonald’s-Filiale im britischen Newcastle. Am 14. Februar können Verliebte dort einen Tisch für zwei reservieren, kündigt der Schnellimbiss bei Facebook an. Für 20 Pfund bekommen Paare ein 3-Gänge-Menü kredenzt.

Wie das Online-Portal „Metro“ berichtet, können die Gäste am kommenden Donnerstag bei der Vorspeise zwischen Käsesticks oder Chicken Nuggets wählen. Zum Hauptgang serviert McDonald’s entweder Bic Mac, Chicken Burger, Fisch Burger oder Veggie Burger und zum Nachtisch gibt es dann ein McFlurry, eine Fruchttasche, einen Muffin oder ein Stück Apfelkuchen.

Abgesehen von der Auswahl der Speisen dürfen die Erwartungen hoch sein: So verspricht der Betreiber doch „das romantischste Abendessen der Geschichte“ vorzubereiten – inklusive Kerzenschein, roten Rosen und weißer Tischdecke.

Von RND/iro