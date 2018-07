Los Angeles

Schauspielerin Megan Fox, bekannt aus der „Transformers“-Reihe, und ihr Mann Brian Austin Green halten nicht viel von traditionellen Geschlechterrollen. Ihre drei Söhne Noah (6), Bodhi (4) und Journey (2) dürfen daher anziehen, wonach ihnen gerade ist.

Auf Paparazzi-Fotos ist zu sehen, wie Megan mit ihren Kindern durch die Straßen läuft. Dass Noah eine Vorliebe für Disney-Kleider hat und Bodhi auch mal rosa Röcke trägt, ist für ihre berühmte Mutter dabei ganz selbstverständlich.

Für ihre tolerante und offene Erziehung wird die Schauspielerin im Internet gefeiert. „Du bist eine tolle Mutter, die Geschlechterrollen ignoriert und der egal ist, was die Gesellschaft denkt“, kommentiert ein Nutzer einen Instagram-Post von Megan. „Wer hat entschieden, dass Kleider nur für Mädchen sind?“, fragt ein anderer. „Ich liebe diese Bilder der Freiheit.“

Doch der Stil der Jungs stößt auch auf Kritik. „Lasst die Jungen, Jungen sein“, hieß es etwa unter dem Bild. „Das verwirrt die Kinder sehr“, schreibt ein anderer Nutzer.

Megan und Austin lassen sich davon nicht beirren. „Wenn er das tragen will, dann trägt er das“, verteidigte Austin seinen Sohn Noah gegenüber „Hollywood Pipeline“. „Ob es Kleider, Taucherbrille oder Latschen sind – egal! Es ist sein Leben. [...] Er tut niemandem weh, indem er ein Kleid trägt.“

Auch Megan nimmt ihre Söhne in Schutz. In der Jimmy Kimmel-Show erklärte sie, dass sie streng religiös aufwuchs und genau vorgeschrieben wurde, was Frauen und Männer zu tragen hätten. „Es gibt keine Regeln – in meinem Haus kann man sein, was immer man will“, sagte die 32-Jährige.

Von RND/mkr