In den vergangenen Wochen hatte sich Meghans Vater Thomas Markle mit öffentlichen Aussagen zu den Royals zurückgehalten – vielleicht auch, um seine schwangere Tochter zu schonen. Doch jetzt wetterte der Amerikaner wieder gegen die neue Familie seiner Tochter.

In einem Interview mit der „Mail on Sunday“ sagte der 74-Jährige, dass er seit der Hochzeit von Harry und Meghan nichts mehr von seiner Tochter gehört habe. „Sie und Harry haben eine Wand der Stille aufgestellt. (...) Sie glauben alles Negative, das über mich geschrieben wird“, so Markle.

In dem Gespräch macht er seinem Ärger darüber Luft, dass ausschließlich er als Sündenbock der Familie hingestellt werde: „Alle sagen, warum ich nicht einfach still bin? Dass Meghan nicht mit mir sprechen kann, weil ich Geheimnisse verraten werde. Aber das ist Unsinn. Ich bin aller schrecklichen Dinge beschuldigt worden, die Sie sich vorstellen können“, sagte Markle zur „Mail on Sunday“. Nur über ihn werde vorschnell geurteilt: „In einer Zeitschrift hatten sie eine schreckliche Geschichte über Prinz Charles. Aber niemand meidet Prinz Charles.“

Meghans Vater bringt Harrys Nazi-Kostümierung wieder auf den Tisch

Auch auf seinen Schwiegersohn Prinz Harry kommt er in dem Interview zu sprechen – in Zusammenhang mit Versuchen der schriftlichen Kontaktaufnahme mit Meghan: „Ich schrieb ihr einen zweiseitigen Brief und schickte ihn per Einschreiben über ihren Vertreter in Los Angeles. Ich fragte sie, warum sie die Lügen glaubte. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass sich die Royals nicht immer perfekt benommen haben. Ich schrieb, dass ich nie nackt Pool gespielt habe und auch nicht als Nazi verkleidet war.“

Dass Markle diesen wunden Punkt anspricht, dürfte dem Königshaus nicht gefallen. Der Palast würde diese Episode aus dem Jahr 2005, als Harry sich in einem Nazi-Kostüm fotografieren ließ, wohl am liebsten aus den Geschichtsbüchern streichen. Kein Grund für Markle, nicht noch einmal explizit drauf hinzuweisen.

Markle erkennt seine Tochter nicht wieder

Auch auf die Gerüchte, dass Meghan ihre Angestellten schlecht behandle, geht ihr Vater in dem Gespräch mit „Mail on Sunday“ ein. Er sagt, er sei von den Berichten verblüfft. „Ich erkenne diese Person nicht“, sagt er. „Die Meghan, die ich kenne, war immer süß, freundlich und großzügig. Sie war immer fordernd, aber niemals unhöflich. Ich möchte nichts sagen oder tun, um meine Tochter zu verletzen, aber ich mache mir Sorgen, dass sie sich selbst verletzen wird“, so Markle.

Von RND/mat