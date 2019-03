Waghäusel

Polizisten haben den Fahrer eines Schulbusses mit mehr als 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Streife den Busfahrer am Mittwoch über dem Lenkrad hängend. Der Bus war am Straßenrand in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) abgestellt.

Der Mann roch nach Alkohol und konnte sich während der Kontrolle kaum auf den Beinen halten. Rund 15 Schulkinder, die in dem Bus mitgefahren waren, hatten sich bereits zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Ein Junge hatte einem Passanten vom seltsamen Verhalten des Fahrers berichtet, worauf dieser die Polizei verständigte. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,5 Promille, daraufhin wurde auch eine Blutprobe angeordnet.

Von RND/dpa