Berlin

Der Bundespresseball gilt als eines der wichtigen gesellschaftlichen Ereignisse in der Hauptstadt. Zahlreiche Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft haben am Freitagabend beim Bundespresseball im Berliner Luxushotel Adlon gefeiert. Über den Roten Teppich nahe dem Brandenburger Tor liefen am frühen Abend viele bekannte Politiker, Fernsehmoderatoren und einige Schauspieler.

Gerhard Schröder trifft auf eine seiner Ex-Frauen

Darunter waren Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine frischangetraute Gattin. Auch seine Ex-Frau ließ sich das Ereignis nicht entgehen und reiste mit ihrem Lebensgefährten, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, aus Hannover an. Bundesminister Hubertus Heil (Arbeit, SPD), Jens Spahn (Gesundheit, CDU) und Gerd Müller (Entwicklung, CSU), Hessen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sowie die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock (Grüne) und Katja Kipping (Linke) waren ebenso dabei. Auch Prominenz aus Film und Fernsehen wie Katharina Thalbach, Uschi Glas und Max Moor waren zu sehen.

Der Bundespräsident tanzt mit seiner Frau den Eröffnungswalzer

Erwartet wurden mehr als 2000 geladene Journalisten, Wirtschaftsvertreter, Lobbyisten und Politiker. Den Eröffnungswalzer für den 67. Bundespresseball sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tanzen.

Zur Galerie Zahlreiche Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft haben am Freitagabend beim Bundespresseball im Berliner Luxushotel „Adlon“ gefeiert. Über den Roten Teppich nahe dem Brandenburger Tor liefen viele bekannte Politiker, Fernsehmoderatoren und einige Schauspieler.

300 Gäste bekamen ein Galadinner serviert. Für die Flaniergäste wurden zwölf Essenstationen auf zwei Etagen aufgebaut. Die Big Band der Bundeswehr spielte Tanzmusik im Ballsaal. Später sollte es dort bis in den frühen Morgen eine Disco geben.

Veranstalter und Gastgeber des Balls mit dem diesjährigen Motto „Kaleidoskop“ ist die Bundespressekonferenz, der Verein der Hauptstadt-Journalisten.

Von dpa/RND