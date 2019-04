Mandan

Die Polizei im US-Staat North Dakota hat nach einem telefonischen Hinweis mehrere Leichen in einem Unternehmen gefunden. Die Polizeibehörde der Stadt Mandan teilte am Montag mit, dass Beamte „mehrere verstorbene Personen im Innern“ entdeckt hätten. Nähere Details wurden nicht genannt.

Die Behörden teilten nicht mit, um welches Unternehmen es sich handelt. Vor einer Firma für Grundstücksverwaltung wurden aber am Montag Polizeiwagen gesehen. Die Zeitung „The Bismarck Tribune“ berichtete, das Unternehmen habe am Morgen (Ortszeit) mitgeteilt, es sei am Montag geschlossen.

Von RND/AP