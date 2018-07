Würzburg

Weil Autofahrer die neuen Lastwagen-Maut-Stationen irrtümlich für Blitzersäulen halten, hat es bereits mehrere Auffahrunfälle gegeben.

In den vergangenen Tagen sei es wegen der Säulen häufiger zu Unfällen in der Region gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Würzburg: „Die Autofahrer sehen das Ding, denken, es wird geblitzt, gehen unerwartet in die Eisen, und die anderen Autos dahinter fahren drauf.“ Seit Sonntag müssen Lastwagen auch auf allen Bundesstraßen Maut bezahlen.

Die Kontrollsäulen messen nicht die Geschwindigkeit der Autofahrer, sondern fotografieren nur die vorbeifahrenden Lastwagen. Diese Fotos werden wieder gelöscht, wenn korrekt bezahlt wurde.

Auf Twitter warnte die Polizei vor den auffälligen blauen Säulen am Straßenrand. Und sie hat für die Autofahrer auch einen Tipp: „Haltet euch einfach an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, dann müsst ihr auch nicht plötzlich und unerwartet abbremsen!“

Von RND/dpa