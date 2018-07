Boise

Bei einem Messerangriff in einem Wohnkomplex in der Stadt Boise im US-Staat Idaho sind neun Menschen zum Teil schwer verletzt worden, darunter sechs Kinder. Ein 30-jähriger Verdächtiger sei dort am Samstagabend auf einem Kindergeburtstag aufgetaucht und auf Feiernde losgegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Unter den Opfern waren demnach das dreijährige Geburtstagskind sowie fünf weitere Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Drei Erwachsene, die einschreiten wollten, wurden ebenfalls verletzt. Nahe dem Tatort wurde der Messerangreifer dann festgenommen.

In dem Apartmentkomplex sind viele Flüchtlinge aus Syrien, Irak, Äthiopien und Somalia untergebracht, beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Amerikaner. Ein Heimbewohner habe ihm erlaubt, dort zu wohnen, ihn aber am Freitag wegen Verhaltensauffälligkeiten zum Gehen aufgefordert. Dem Verdächtigen wird schwere Körperverletzung und Attacken auf Kinder vorgeworfen. Es handele sich um die Tat eines „bösartigen Individuums“, der Menschen attackiert habe, ohne zuvor provoziert worden zu sein, sagte Polizeichef William Bones.

Von RND/AP