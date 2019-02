Los Angeles

Für viele Zuschauer war der Auftritt der ehemaligen First Lady Michelle Obama (55) ein Höhepunkt der Grammy-Verleihung – doch ihre eigene Mutter nutzte den Auftritt für eine kleine Stichelei. „Hast du auch welche von den echten Stars getroffen?“, fragte Marian Shields Robinson ihre Tochter in einer Nachricht, die Obama selbst am Mittwoch bei Instagram veröffentlichte.

„Wenn deine Mutter nicht der Meinung ist, dass du ein "echter" Promi bist....“, schrieb Obama zu dem Screenshot. Sie habe diese Nachricht aus der Grammy-Nacht einfach mit all ihren Followern teilen wollen. Am Ende des Dialogs ergänzt sie: „Und übrigens... Ich bin ein echter Star.“ Ihre Mutter kommentiert dies mit einem schlichten „Yeah“.

Überraschungsgast bei den Grammys

Michelle Obama war am Sonntagabend als Überraschungsgast bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles aufgetreten. Dort stand sie mit den Sängerinnen Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez und Alicia Keys auf der Bühne.

Obama hatte während der Amtszeit ihres Mannes Barack von 2009 bis 2017 im Weißen Haus gelebt. Zuletzt veröffentlichte sie ihr Buch „Becoming“, das in zahlreichen Ländern bereits ein Bestseller ist. In Amerika gilt sie als beliebteste Frau.

Von RND/dpa