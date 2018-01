Mindestens 41 Tote bei Krankenhaus-Feuer

Seoul. Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Südkorea sind mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Menschen wurden bei dem Unglück in der südöstlichen Stadt Miryang verletzt, wie südkoreanische Sender am Freitag berichteten. Einige von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. In der Klinik sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Morgen (Ortszeit) etwa 100 Patienten aufgehalten haben.

Rettungskräfte bahnten sich am Morgen den Weg durch die Ruinen des Krankenhauses. Quelle: dpa

Rettungskräfte versuchten, noch verbleibende Patienten aus dem Krankenhaus zu schaffen. Die Bergungsarbeiten wurden durch dichte Rauchwolken behindert. In dem Krankenhaus sollen vor allem ältere Patienten gelegen haben.

Vermutung auf Feuer in der Notaufnahme

Es werde vermutet, dass das Feuer in der Notaufnahme im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen ist. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Aus einem Nebengebäude der Klinik, in dem sich ein Pflegeheim befunden haben soll, wurden den Berichten zufolge mehr als 90 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Stadt Miryang liegt etwa 280 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul.

Im Inneren des Gebäudes zeigen sich die verheerenden Ausmaße der Feuersbrunst. Quelle: dpa

Das Krankenhaus Sejong besteht aus zwei Gebäuden, in denen zum Zeitpunkt des Feuers 194 Patienten eingeliefert gewesen seien, hieß es. Unter ihnen seien 94 ältere Menschen gewesen, die in einem zum Krankenhaus dazugehörigen Seniorenheim versorgt wurden. Die Einrichtung bietet regelmäßige medizinische Dienste an.

Ende Dezember waren 29 Menschen durch ein Feuer in einem achtstöckigen Gebäude in der Stadt Jecheon getötet worden. Bis zum Brand des Krankenhauses war es das verheerendeste Unglück durch ein Feuer seit fast einem Jahrzehnt. 2014 starben 21 Menschen in einem Seniorenheim, als ein 81 Jahre alter an Demenz erkrankter Patient ein Feuer verursachte.

Von RND/dpa/AP