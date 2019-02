Neu Delhi

Bei einem Zugunglück im Norden Indiens sind mindesten sieben Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen entgleiste der Zug im Distrikt Vaishali im Bundesstaat Bihar wegen schadhafter Schienen, wie die Eisenbahngesellschaft mitteilte.

Elf Waggons sprangen aus den Gleisen, drei kippten um. Ein Team des nationalen Katastrophenschutzes rückte an, um in vereinten Kräften mit Polizei und Feuerwehr die Passagiere zu befreien. Neun der Verletzten seien noch in kritischem Zustand, sagte Eisenbahnsprecherin Smita Vats Sharma. Zugunglücke kommen in Indien recht häufig vor.

Von RND/dpa