Ankara

In der türkischen Hauptstadt Ankara sind bei einem schweren Zugunglück Medienberichten zufolge vier Menschen getötet und mindestens 43 verletzt worden. Der Schnellzug von Ankara nach Konya sei am frühen Donnerstagmorgen in oder nahe der Station Marsandiz am Stadtrand entgleist, daraufhin sei der Zug in eine Überführung gefahren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Teile der Überführung seien auf zwei der Waggons heruntergebrochen.

Der Gouverneur von Ankara, Vasip Sahin, sagte, der Zug sei in eine Lok gefahren, die die Gleise an einem Bahnhof in Ankara untersucht habe. Rettungskräfte suchten nach weiteren Überlebenden, sagte er. „Unsere Hoffnung ist, dass es keine anderen Opfer gibt.“

Bilder zeigten umgestürzte Waggons, zerrissenes Metall und fieberhafte Bergungsarbeiten. Wieso der Zug entgleiste und wie schnell er unterwegs war, blieb zunächst unklar. Auch Zahlen zu Verletzten oder Toten gab es zunächst nicht.

Von RND/dpa/AP